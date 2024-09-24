بينها سيتال وبنادول.. ضخ كميات جديدة من أدوية الضغط وخوافض للحرارة ومسكنات (قائمة)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن ضخ كميات جديدة لعدد من المستحضرات الدوائية المهمة بالسوق المصري، وخاصة لأدوية علاج الضغط، والمسكنات وخوافض الحرارة، وأدوية الوقاية من الجلطات.

ووفق القائمة التي طرحتها الهيئة، فإنه جرى توفير 389 مستحضرًا بنحو 156 مليون عبوة دوائية، منذ بداية أغسطس الماضي وحتى الآن.

وتأمل هيئة الدواء أن تتمكن سريعًا من ضبط سوق الدواء وعودته لطبيعته بعد أزمة حادة بدأت منذ الربع الأول من العام الجاري، في أعقاب تحرير سعر الصرف، على وقع مطالبة الشركات برفع أسعار منتجاتها تجنبًا لـ"خسائر"، ما أسفر عن زيادة نواقص الأدوية بالسوق، ومعاناة كثير من المرضى في الحصول عليها.

وينشر الخليج 365 قائمة أدوية علاج الضغط، والمسكنات وخوافض الحرارة، وأدوية الوقاية من الجلطات، التي جرى ضخها خلال الأيام الأخيرة:

* أدوية علاج الضغط:

* ALDOMET TABS 250MG (30 قرصًا): تم ضخ 871,000 عبوة.

* CARVID TABS 6.25MG (30 قرصًا): تم ضخ 250,070 عبوة.

* المسكنات وخوافض الحرارة:

* CETAL TABS 500MG (20 قرصًا): تم ضخ 258,402 عبوة.

* DICLAC PRO.R.TAB.ID 75MG (20 قرصًا): تم ضخ 263,745 عبوة.

* PANADOL TABS ADVANCE 500MG (48 قرصًا): تم ضخ 793,000 عبوة.

* أدوية الوقاية من الجلطات:

* ASPO CID TABS 75MG (30 قرصًا): تم ضخ 366,500 عبوة.

* ASPO CID TABS 75MG PAED (30 قرصًا): تم ضخ 273,420 عبوة.

* EZACARD ENTER.C.TABS 75MG (30 قرصًا): تم ضخ 277,192 عبوة.

* الأدوية الهرمونية:

* PRONTOGEST VAG.PESSARIE 400MG (30 وحدة): تم ضخ 357,356 عبوة.

* موانع الحمل:

* TRIOCEPT TABS (21 قرصًا): تم ضخ 368,652 عبوة.

* أدوية علاج أمراض الجهاز الهضمي:

* PICOLAX DROPS 7.5MG (15ML): تم ضخ 673,026 عبوة.

* STREPTOQUIN TABS (20 قرصًا): تم ضخ 1,202,000 عبوة.