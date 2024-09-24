بعد وفاة رؤف السيد.. ما مصير كرسي رئيس حزب الحركة الوطنية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

توفى اللواء رؤف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية منذ ساعات، وذلك بعد مسيرة حزبية وسياسة حافلة من العمل الحزبى والسياسى.

ويكشف الخليج 365 مصير رئيس الحزب بعد وفاة الرئيس، حيث نظمت لائحة الحزب أنه حال وفاة رئيس الحزب يتولى النائب الأول لرئيس الحزب زمام الأمور ورئاسة الحزب لحين إجراء الانتخابات على أن تجرى الانتخابات خلال عام على الأكثر وتسمية رئيس الحزب الجديد وتجرى الانتخابات من خلال دعوة الجمعية العمومية للحزب للانعقاد والانتخابات.

وتولى الراحل اللواء رؤوف السيد علي رئاسة حزب الحركة الوطنية المصرية منذ عدة سنوات وخاصة بعد مغادرة الفريق أحمد شفيق الحياة السياسية ورئاسة الحزب تماما.

وكان رؤوف السيد خلال رئاسة الفريق أحمد شفيق للحزب نائبه الأول طيلة رئاسة شفيق للحزب وبعد مغادرة الفريق أحمد شفيق كان هناك إجماع من الجمعية العمومية والقيادات على اللواء رؤوف السيد فى رئاسة الحزب.

وتولى رؤوف السيد الحزب واستكمل العمل أيضا ففى البرلمان السابق كان للحزب عددا من النواب تحت قبة المجلس يصلوا إلى أربعة نواب تحت القبة وكانوا ممثلين للحزب أما فى الانتخابات السابقة للبرلمان فدفع الحزب بعددا من النواب فى المحافظات المختلفة ولكن لم يحالفهم الحظ ولم يربح الحزب أى من المقاعد سواء فى مجلس النواب الحالى أو فى مجلس الشيوخ أيضا.