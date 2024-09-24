نشرة التوك شو| حريق الحي الشعبي وأسباب أزمة الحالات المرضية في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، مساء الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

عمرو أديب عن السوبر الإفريقي: هنرجع باللقب ومش عايزين نكسب كتير

علق عمرو أديب على مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك قائلا: "إن شاء الله الزمالك هيفوز.. ليه لأ؟".

وخلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر" قال أديب: "إحنا مش عايزين نكسب كتير، أنا حضرت السوبر الإفريقي اللي كان في جنوب إفريقيا في الاستاد وكان عندي لسة شوية شعر في راسي وكسبنا.. ليه الموضوع ميتكررش؟".

إبراهيم عيسى: توافد الهجرة غير الشرعية إلى مصر وضعت البلد تحت ضغط

حذر الإعلامي إبراهيم عيسى، من خطورة توافد الهجرة غير الشرعية إلى مصر على الاقتصاد ورضا المواطنين.

وأكد "عيسى"، خلال برنامجه "حديث القاهرة" أن هناك غضبًا شعبيًا واسع النطاق بسبب السماح بهذه الهجرة، مشيراً إلى أن المهاجرين غير الشرعيين يمثلون عبئاً كبيراً على الموارد الاقتصادية للبلاد، ويتسببون في ارتفاع الأسعار وتناقص فرص العمل للمواطنين.

عمرو أديب يعرض مشاهد للصرف المكشوف في أسوان: سبب انتشار بكتيريا "الإيكولاي"

عرض الإعلامي عمرو أديب، مشاهد من الصرف الصحي المكشوف في محافظة أسوان، والتي أظهرت تجمعات الصرف الصحي في الطرق وبجوار مواسير مياه الشرب.

وخلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "MBC مصر"، أوضح أديب، أن الدولة تحركت بسرعة وخرج نائب رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي وتحدث عن تفاصيل المشكلة.

موسى يُطالب النائب العام بالتحقيق مع مروجي شائعات أسوان

شن الإعلامي أحمد موسى هجوماً حاداً على مروجي الشائعات بشأن الأحداث الأخيرة في محافظة أسوان، داعياً النائب العام إلى التحقيق معهم ومعاقبتهم.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" إن هذه الشائعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار وخلق بلبلة بين المواطنين، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتابع عن كثب كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الأجهزة الأمنية ستتعامل بكل حزم مع كل من يحاول المساس بأمن الوطن.

استشاري باطنة يوضح ملامح البكتيريا المسببة للعدوى في أسوان

كشف الدكتور مصطفى المحمدي، استشاري أمراض الباطنة، طبيعة بكتيريا الـ إيكولاي المسببة لعدوى أهالي أسوان، مشيرًا إلى أنها نوع من البكتيريا الصديقة التي تحولت لعدو في بعض الأحيان.

وأوضح "المحمدي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هذه البكتيريا تتواجد بشكل طبيعي في الجزء السفلي من الأمعاء، ولها عدة سلالات، وفي المجمل غير ضارة وتلعب دور مهم في التوازن البيئي، وتمنع نمو أنواع من البكتيريا الضارة.

قطاع الأمن بمدينة الإنتاج الإعلامي يكشف مستجدات حريق الحي الشعبي

كشف محمد أبو الفضل، رئيس قطاع الأمن بمدينة الإنتاج الإعلامي، تفاصيل حريق الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرا إلى أن هناك انتشار في حجم الحرائق بسبب أن ديكورات منطقة من الخشب.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، على قناة النهار، أكد أبو الفضل، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات حتى الآن، وجاري السيطرة على الحريق.