موسى يُطالب النائب العام بالتحقيق مع مروجي شائعات أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

شن الإعلامي أحمد موسى هجوماً حاداً على مروجي الشائعات بشأن الأحداث الأخيرة في محافظة أسوان، داعياً النائب العام إلى التحقيق معهم ومعاقبتهم.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" إن هذه الشائعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار وخلق بلبلة بين المواطنين، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتابع عن كثب كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الأجهزة الأمنية ستتعامل بكل حزم مع كل من يحاول المساس بأمن الوطن.

وأوضح أن وزارة الصحة أكدت أن السبب الرئيسي وراء الحالات المرضية في أسوان هو الإصابة ببكتيريا القولونية، ومياه الشرب آمنة تماماً، كما نفى موسى وجود أي حالات ازدحام في المستشفيات.