تنازل وطلب براءة.. كواليس محاكمة الفنان عباس أبو الحسن | خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

كشف حسن أبو العينين، دفاع الفنان عباس أبو الحسن، تفاصيل أولى جلسات مُحاكمته، في واقعة حادث دهس الشيخ زايد، والذي توفت على إثرها سيدة ونجت أخرى.

وقال "أبو العينين" في تصريحات لمصراوي، إن موكله وأسر ضحاياه تغيبوا عن حضور جلسة اليوم نظرا للفصل في القضية؛ حيث حضر محامي أسرة المتوفية "حسنة"، وقدم وثيقة رسمية تنازل ورثة المجني فيها عن الحق المدني، والدعوى الجنائية.

وأوضح المحامي، أن أسرة المصابة "منال" قدم إقرار بالتصالح والتنازل أيضًا في القضية.

وتابع المحامي، أنه من المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بانقضاء الدعوى بالتصالح والتنازل، أو البراءة الفنان عباس أبو الحسن وفقًا لطلباتنا.

كانت النيابة العامة بالجيزة أحالت الفنان عباس أبو الحسن للمحاكمة بعد أن وجهت إليه تهمة القتل الخطأ والإصابة في حادث تصادم سيارته بسيدتين بطريق المحور المركزي بأكتوبر، مما أسفر عن إصابة الضحايا بإصابات خطيرة، ووفاة إحدهن داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين متأثرة بالإصابة.

وتوفيت "حسنة. ح" 36 عاما داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين، نتيجة إصابتها في الحادث، وتبين أن السيدة المتوفية لديها 3 أطفال في أعمار مختلفة، وأنها كانت تعمل بمدينة 6 أكتوبر، وأصيبت نتيجة تصادم سيارة بها أثناء عبورها الطريق خلال الذهاب إلى عملها.

وكشف التقرير الطبي للسيدة منال صالح إحدى ضحايا حادث سير الفنان عباس أبو الحسن، أن المذكورة حضرت إلى الطوارئ بصحبة الإسعاف بعد ادعاء التعرض لحادث سير، بتوقيع الكشف الطبي الأول الظاهري تبين اشتباه بشرخ هوائي بالصدر واشتباه بكسر بالترقوة اليمنى واشتباه كسر بعظام الحوض، واشتباه كسر بقاع الجمجمة وجرح قطعي بالوجه وجرح بالفم واشتباه كسور بعظام الأنف.