وزير الأوقاف: أصدرت توجيها بعدم دراسة مؤلفاتي بالجهات التابعة للوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أنه أصدر توجيها بعدم تدريس مؤلفاته داخل الوزارة والقطاعات التابعة لها.

وقال وزير الأوقاف خلال لقائه بمحرري وزارة الأوقاف، الاثنين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية: كان يتم تدريس المؤلفات الخاصة بالوزير السابق الدكتور محمد مختار جمعة حيث أن هذه الفترة كان يتطلب ذلك وكانت من الأهمية بمكان تدريس هذه المؤلفات، مضيفا: "أكن كل احترام وتقدير لجهود الدكتور مختار جمعة التي بذلها خلال فترة توليه منصبه".

وأكد وزير الأوقاف، ضرورة الاهتمام باللغة العربية وتحفيظ القرآن الكريم خاصة لدى النشء وتعمل الوزارة على ذلك، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه المؤسسات الدينية مثل الإلحاد والإرهاب ومواجهة الأفكار المضللة والمتطرفة ومواجهة التطرف المضاد والطلاق.

وفي ذات السياق قال الأزهري إن التصوف الخاطئ يحتاج إلى البيان وإلى آلية كبرى تتضمن منهج التصوف من خلال غرس مجموعة من القيم والمبادئ الصحيحة والأخلاق القويمة.