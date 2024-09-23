النقل: توقيع عقد بناء وتشغيل محطة ومنطقة لوجستية بميناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التوقيع بالأحرف الأولى على عقد منح التزام مشروع بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع البضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة على مساحة 300 ألف متر مربع بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف شركات (ميديترانيو للتجارة ـ السويدي للاستثمار - لات للتجارة والملاحة ـ الشركة القابضة للنقل البحري والبري)‏‏.

وقع عن هيئه ميناء الإسكندرية اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ومن جانب تحالف الشركات محمد حسن، المفوض عن شركات التحالف.

وأكد وزير النقل، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري المصري والموانئ البحرية ومن بينها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تحقيقًا للرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية التي تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت واستكمالا للمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة حاليًا والتي من المنتظر باكتمالها أن تجعل من ميناء الإسكندرية الكبير أحد أهم محاور النقل البحري واللوجستي على البحر المتوسط وحلقة الربط بين قارة إفريقيا وقارتي آسيا وأوروبا.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال خصوصًا الأقماح والذرة وفول الصويا حيث أنه من المخطط أن يضيف طاقة استيعابية تقديرية من 6-7 ملايين طن/ سنة؛ وتم بالفعل البدء في تنفيذ البنية التحتية للمشروع وبلغت نسبة التنفيذ 51% تقريبًا حيث يتكون المشروع من أرصفة بطول 1160 مترًا بعمق يصل إلى 16 مترًا وبمساحة أرضية تبلغ 300 ألف م2 وقادر على استقبال 4 سفن بطول 240 مترًا، مما يعزز قدرة ميناء الدخيلة كمحطة ترانزيت للبضائع الصب النظيف التي يتم إعادة توزيعها للموانئ الأصغر حجمًا بالدول المجاورة لمصر.

وتجدر الإشارة إلى أن تصنيع البضائع الصب داخل المحطة لإنتاج السلع المحورة بكفائة عالية لخدمة الأسواق المحلية والتصديرية وإنشاء قاعدة صناعية تنافس الدول المصدرة للبضائع المماثلة المحيطة في خدمة دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تمثل التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 450 مليون دولار.

وأضاف أن تنفيذ المشروع يتم في إطار الخطة المتكاملة لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير والتي تهدف لاكتمال المشروعات المختلفة سواء المرتبطة برفع الطاقات الاستيعابية أو تدعيم القدرات التشغيلية للوصول بهيئة ميناء الإسكندرية إلى طاقة استعابية تتجاوز 120 مليون طن سنويًا من مختلف أنواع البضائع مع تحقيق التكامل والترابط مع مختلف المشروعات بالموانئ المصرية الأخرى والربط الكامل مع وسائل النقل متعددة الوسائط البرية والنهرية والسكك الحديدية.