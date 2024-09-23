رئيس "العربية للتصنيع" يُحذر من محاولات إفساد الشباب والتشكيك في مجهودات الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، أن مصر مليئة بالنماذج الإيجابية والنقاط المضيئة والجهود المخلصة ومشروعات التنمية الشاملة، محذرا من محاولات إفساد الشباب وحرب الشائعات والتشكيك في مجهودات الدولة المختلفة للإصلاح في كافة المجالات، مضيفا أن مراحل بناء الدول دائمًا تقتضي تضحيات لتحقيق ما نصبو إليه من آمال وتطلعات، وأن المستقبل مضيء بفضل الله تعالى.

جاء خلال فعاليات الاحتفال بتكريم أبناء العاملين والعاملات بالهيئة من المتفوقين بشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي (2023-2024) وذلك بمقر رئاسة الهيئة.

وأعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن سعادته بتكريم المتفوقين بشهادة الثانوية العامة من أبناء العاملين والعاملات بالهيئة، مؤكدا أن الهيئة ترعى المبدعين والمبتكرين.

كما أكد أهمية اكتشاف الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم تعليميًا، وبدنيًا، وثقافيًا، واجتماعيًا، حتى يتمكنوا من تطوير وتنمية مواهبهم، والوصول إلى أعلى مراتب التفوق والإبداع.

وقال إن تقدم "بلدنا الحبيبة" مصر لن يكون إلا بالجد والاجتهاد بكل قوة وصلابة وبعقول وطنية متفوقة، ذات رؤية مستنيرة ومخلصة في كافة مجالات العلوم والفنون والآداب.

وأعرب عن تطلعه بأن يخرج من بين المتفوقين العلماء والمفكرون والأدباء الذين يؤدون خدماتٍ جليلة حقيقية لمجتمعاتهم، لافتا إلى أن الشباب أصبح الآن يتولى مناصب قيادية وتنفيذية في خطوة تؤكد اهتمام الدولة بالشباب المصري الواعد وإعدادهم لتولي المسئولية في المرحلة المقبلة.

وحرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع على توجيه النصيحة للطلبة المتفوقين وهم على أعتاب دراستهم الجامعية بضرورة صقل خبراتهم ومعارفهم بالخبرات التكنولوجية الحديثة وعلوم المستقبل، والتي تتوافق مع متطلبات أسواق العمل بالهيئة ومحليا وإقليميا ودوليا، لافتا إلى اهتمام الهيئة بتطوير وتحديث وصقل مهارات القدرات البشرية بها، بما يتوافق مع معايير الثورة الصناعية الرابعة، قائلا لهم: "أنتم أمل مصر والمستقبل.. استمروا في تفوقكم".

من جانبهم.. أعرب أولياء أمور المتفوقين عن سعادتهم بهذه الحفاوة الراقية والمشاعر الصادقة من رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، تقديرا لدورهم في رحلة الحياة، متمنين دوام التوفيق والنجاح والسداد للهيئة قيادة وعاملين.