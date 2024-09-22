ضبط أكاديمية وهمية تمنح الدارسين شهادات "مضروبة" في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث القاهرة برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية في أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى وللسفر واستكمال دراستهم بالخارج على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته شهادات دراسية خالية البيانات منسوب صدورها للكيان المشار إليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.