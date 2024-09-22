زيادة أسعار مبالغ فيها.. برلماني يطالب الحكومة بإعداد خريطة زراعية للخضراوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن ارتفاع أسعار الخضراوات في الأسواق بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، يتطلب من الحكومة إعادة النظر في الخريطة الزراعية، وتحديد حجم الإنتاج من المحاصيل بناء على حجم الاستهلاك المحلي، وما يتم تصديره أيضًا.

وأوضح زين الدين، في تصريحات له اليوم الأحد، أن ارتفاع أسعار الخضراوات يؤكد وجود فجوة بين حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بهذه الصورة، لا سيما في ظل زيادة الطلب مع نقص المعروض.

وتابع النائب: هذه المشكلة تتطلب من الحكومة، إعادة ترتيب الخريطة الزراعية؛ بما يؤدي إلى تقليل حجم تلك الفجوة في الخضراوات من خلال زيادة الإنتاج، والتوسع في البحث العلمي لاستنباط أصناف أكثر إنتاجية، والعمل على تحديد كمية التصدير من تلك المحاصيل، بناء على حجم الاستهلاك المحلي؛ بما يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي أولًا.

وشدد عضو مجلس النواب على الحكومة ضرورة وضع خطة للتعامل مع أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات، وتحديدًا في فاصل العروات؛ بما يسهم في الحد من الزيادة المبالغ فيها التي وصل إليها بعض أصناف الخضراوات.