اندلاع حريق بمحال تجاري أسفل عقار ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق بعدد من المحال التجارية أسفل عقار ببولاق الدكرور غرب الجيزة، الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بكفر طهرمس.

اللواء محمد العادلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع نائبه لقطاع إطفاء الغرب.

تبين بالفحص اندلاع حريق بمحال تجاري أسفل عقار بشارع روز اليوسف وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الوحدت السكنية المجاورة.