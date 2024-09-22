نشرة التوك شو| انفراجة في أزمة نقص الأدوية.. وحقيقة تأجيل الدراسة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن الفصول الانتقالية والرئيسية محددة بتواريخ ثابتة، مفيًدا أنه مع مساء يوم 22 من شهر سبتمبر هو بداية فصل الخريف فلكيًا، موضحًا أن بدايات أي فصل انتقالي تأخذ سمات الفصل المنتهي وتحتاج لفترة زمنية للانتقال للفصل الآخر.

وأشار "قطب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يمكن تقسيم فصل الخريف لجزئين، الجزء الأول منه سماته صيفية والجزء الثاني من الفصل يكون سماته شتوية، مؤكدًا أنه من الطبيعي أن نشهد سيول خلال الأيام المقبلة، ومع بداية كل فصل خريف يصدر بيان تحذيري للمحافظات الساحلية على البحر الأحمر والمتوسط؛ لأنه من المتوقع أن تشهد سيول.

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان عازم على إصدار قانون جديد للإيجار القديم خلال شهرين، في خطوة لإنهاء معاناة الملاك والمستأجرين على حدًا سواء.

وأوضح "منصور"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، أن القانون الحالي للإيجار القديم فشل في تحقيق أهدافه، وأدى إلى تدهور حالة العديد من العقارات وتضرر كل من المالك والمستأجر.

علق الدكتور أحمد ترك أحد علماء الأزهر الشريف، على دعوات المساكنة، قائلا: "هذه ليست فتوى.. دي مصيبة".

وقال ترك في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "هناك حملة شرسة لضرب الأسرة المصرية والهوية الدينية والقيم المصرية".

وتابع العالم الأزهري أحمد ترك: "هناك خطة شيطانية عالمية للتطبيع مع الرذائل، وأن نصبح نسخة من أوروبا".

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة نجحت في في احتواء ومعالجة مشكلة نقص الدواء في مصر.

أشار الحمصاني خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحياة، إلى أن الأسابيع الماضية شهدت توفير 470 دواء ولا يزال لدينا نقص في 110 نوع دواء وجار معالجنة النقص خلال الشهر المقبل.

علق الدكتور أحمد ترك أحد علماء الأزهر الشريف، على حالة الجدل المثارة حول صلاح التيجاني والاتهامات الموجهة له بالتحرش.

وقال أحمد ترك في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت: "إحنا عايشين في عصر السوشيال ميديا"، متابعًا: "المتشبهون متواجدون على مدار التاريخ والسوشيال ميديا جعلتهم يظهرون ويصلون بشكل سريع للناس".

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الأهمية البالغة التي توليها الحكومة المصرية لقطاع الصناعات الدوائية والرعاية الصحية بشكل عام، وذلك عقب جولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التفقدية لعدد من مصانع الأدوية في مدينة السادس من أكتوبر.

خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحياة، أشار الحمصاني إلى أن حوالي 91% من الأدوية المتداولة في السوق المصري أدوية مصنعة محليا ولدينا رقم صادرات لا بأس به ونسعى لزيادته".