رئيس الدولة يتلقى دعوة من أمير الكويت لحضور القمة الخليجية تسلمها عبدالله بن زايد

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، تتضمن الدعوة لحضور اجتماع المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر أن تستضيفه دولة الكويت في الأول من شهر ديسمبر المقبل، كما تتصل بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

تسلم الرسالة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية لدى استقباله اليوم في أبوظبي مبعوث صاحب السمو أمير دولة الكويت، معالي عبدالله علي عبدالله اليحيا، وزير الخارجية الكويتي.

ورحب سموه بمعالي عبدالله علي اليحيا، واستعرضا، خلال اللقاء، مخرجات زيارة دولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى دولة الكويت في العاشر من شهر نوفمبر الجاري، ودورها المهم في تعزيز مسارات التعاون والشراكة الاستراتيجية الإماراتية الكويتية في ضوء ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات أخوية تاريخية وثيقة.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين.

وأكد سموه تطلعه إلى المزيد من التطور والازدهار في مسارات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات ودولة الكويت على مختلف الأصعدة، بما يعود بالخير والرخاء على شعبيهما.

وبحث سموه ومعالي عبدالله علي عبدالله اليحيا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتصلة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.