خبير يكشف عن فكرة عمل توربينات سد النهضة وتأثير توقفها على المياه القادمة لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن فكرة عمل توربينات سد النهضة التي أقامتها الحكومة الإثيوبية في مصب السد خلال السنوات الماضية والتي تبين توقفها عن العمل خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال "شراقي"، خلال تصريحاته لمصراوي، إن توربينات الطاقة التي أقامتها أثيوبيا في مصب السد كن لهدف واحد وهو توليد الطاقة الكهربائية، موضحًا أن التوربين يعمل عند تدفق مياة شديدة من فوقه على توليد الطاقة الكهربائية بعد إحداثه أمواج مائية.

وبسؤاله عن مدى تأثير توقف توربينات سد النهضة على المياه القادمة إلى مصر، أكد أستاذ الجيولوجيا، أن وقف عمل توربينات سد النهضة أو تشغيلها لا يؤثر على كمية المياه القادمة إلى مصر، وأن لإيراد الحالى عند سد النهضة 400 مليون م3/يوم ولابد من إمرار كامل الإيراد؛ للحفاظ على منسوب بحيرة سد النهضة، حتى لاتغمر المياه الممر الأوسط

وتابع أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة: في حال تشغيل التوربينات بإمرار ولنفترض 100 مليون م3/يوم فسوف يتم فتح عدد من بوابات المفيض العلوية بحيث تمرر الـ 300 مليون م3 المتبقية.

وأكمل عباس شراقي: فى حالة عدم تشغيل التوربينات سوف يتم فتح مزيد من البوابات لامرار كامل الـ 400 م3، زعملية مرور المياه من خلف السد تظهر بوضوح فى زيادة كمية المياه المارة من المفيض فى 15 سبتمبر (400 مليون م3) عنها يوم 5 سبتمبر (250 مليون م3).

واختتم "شراقي": فى جميع الحالات لابد من إمرار كامل الكمية سواء جزء من تشغيل توربينات أو كلها من المفيض.

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