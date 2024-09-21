بدون ترخيص.. ضبط مهندس لقيامه بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مهندس لقيامه بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت "بدون ترخيص"، في أسيوط.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أفادت بقيام (مهندس – مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) بإدارة وتشغيل شبكة "بدون ترخيص" لتوزيع خدمة الإنترنت المنزلي على المواطنين بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من المعدات والأدوات التي يستخدمها في مزاولة نشاطه غير المشروع).

واعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.