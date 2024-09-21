أول يوم دراسة.. ضبط كتب مدرسية مطبوعة بدون ترخيص داخل مطبعة بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط المدير المسئول عن مطبعة بداخلها عدد كبير من المطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون بالنزهة في أول أيام العام الدراسي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام مالك مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بطباعة ونشر العديد من الكتب والأغلفة الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية والخاصة بإحدى المدارس باللغتين العربية والإنجليزية بدون ترخيص أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم استهداف المطبعة المشار إليها، وضبط المدير المسئول، وعثر بداخلها على (9000 كتاب وغلاف دراسي خارجي لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون ترخيص أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.