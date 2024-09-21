بميزان حساس وأستروكس.. الداخلية تضبط معلمين الكيف في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على ضبط 4 أشخاص بالقاهرة، تخصص نشاطهم الإجرامي في تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام عاطلين، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر "الأستروكس"، متخذان من محل سكنهما بدائرة قسم شرطة المعادي، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (كمية من نبات الأستروكس المخدر وزنت 3 كيلو جرام – سلاح أبيض – مبلغ مالي "متحصلات بيع نشاطهما الإجرامي")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار.

وبتطوير مناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات أقرا بتحصلهما عليها من (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان)، تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 9.6 كيلو جرام – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار – أدوات ومواد تستخدم في تصنيع مخدر الأستروكس - ميزان حساس – دراجة نارية).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر الأستروكس والإتجار به والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.