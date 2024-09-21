زاهي حواس يكشف موعد افتتاح المتحف المصري الكبير -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، أنه يجب وضع تصورًا شاملًا لأي مشروع قبل تنفيذه في منطقة الأهرامات.

وأضاف "حواس"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: "الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير بمنطقة الأهرامات، كون الأهرامات أحد عجائب الدنيا، ويجب إحياء مشروع الأهرامات مرة أخرى، وهناك مجموعة من المتخصصين يقومون بمراجعة المشروع".

وتابع: "عندما يتم تطوير المنطقة المجاورة بالمتحف المصري الكبير سيتم تحديد موعد افتتاح المتحف الكبير، كما أن العالم يترقب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير".

وطالب زاهي حواس المسئولين والجهات المعنية بإنشاء فنادق بالقرب من المتحف المصري الكبير، لأنه متوقع قدوم وفود سياحية كبيرة فور افتتاح المتحف.