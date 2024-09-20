بيان عاجل لمصر للطيران بشأن أنباء وجود حالات اختناق لركاب رحلة نيوجيرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت شركة مصر للطيران، بيانا بشان الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود حالات اختناق بين ركاب رحلتها المتجهة إلى نيوجيرسي.

وقالت في بيانها، الجمعة، إنه بشأن الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن وجود حالات اختناق بين الركاب على رحلة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلي نيوجيرسي، فإنه أثناء إقلاع رحلة مصر للطيران رقم MS987 المتجهة من القاهرة إلى نيوجيرسي في تمام الساعة 5:25 صباح يوم 18سبتمبر، شعر أحد الركاب بتعب واعياء شديد أثناء تحرك الطائرة على الأرض فى طريقها للإقلاع، نظرًا لارتفاع درجة الحرارة داخل الكابينة نتيجة خلل مفاجئ لعمل نظام تكييف الطائرة على الأرض.

وأضافت الشركة: قام طاقم الضيافة الجوية بالاستعانة بأحد الأطباء من الركاب المسافرين على متن الطائرة والذي أكد أن حالته الصحية تستدعى طلب الإسعاف، وعلى الفور قام أفراد الطاقم بإبلاغ قائد الطائرة بالحالة الصحية للراكب، وحفاظاً على سلامته فقد قرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى إلى موقع التحرك، وذلك في تمام الساعة 5:40 صباحاً.

وأوضحت مصر للطيران، أنه تم استدعاء سيارة الإسعاف للكشف على الراكب لتقديم الإسعافات الطبية له وتحديد إمكانية سفره من عدمه.

وتابعت: وبعد تقديم الإسعافات الأولية للراكب وسؤاله عن رغبته فى استكمال الرحلة من عدمه، أصر الراكب على استكمال الرحلة بعد موافقة المسعفين.

وأكملت: بعد محاولات عديدة تم تهدئة الركاب نظرا لارتفاع درجة الحرارة داخل الطائرة، والتأكد من الحالة الصحية للراكب وقدرته على استكمال الرحلة وأقلعت الرحلة مرة أخرى متجهة إلى نيوجيرسي في تمام الساعة 7:10 صباح نفس اليوم.

كما أكملت: تقوم مصر للطيران بفتح تحقيق شامل للكشف عن الملابسات الخاصة بالرحلة وتتقدم بخالص اعتذارها عما حدث أثناء الرحلة وتؤكد حرصها الدائم على سلامة الركاب وراحتهم والتي تأتي في المقام الأول لديها، وتقوم حاليا بالتواصل مع ركاب الرحلة لتقديم الاعتذار المناسب لهم.