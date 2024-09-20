نقيب الأشراف يكرم عددًا من الشخصيات خلال احتفالية المولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
تصوير- محمود بكار:
كرّم السيد الشريف نقيب الأشراف، بعض الشخصيات خلال احتفالية نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف، الخميس، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.
وكرم نقيب الأشراف كلا من:
- الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
- الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية.
- الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.
- الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق.
- وزير الأوقاف الصومالي السابق الشيخ عبدالقادر شيخ علي إبراهيم.
- الشيخ عدنا ميساوي من أشراف مكة المكرمة.
ويأتي التكريم، تقديرا من نقابة الأشراف لتلك الشخصيات على الدور الذي أدوه هؤلاء الشخصيات لخدمة دينهم ووطنهم.