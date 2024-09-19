نشأت الديهي: عصر المعجزات انتهي ولا أؤمن بوجود "الكرامات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، عن قلقه العميق بشأن انتشار ما أطلق عليهم "سماسرة الدين" الذين يستغلون فكرة الإيمان الروحي لاستغلال الناس العاديين.

قال الديهي، خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، إن هؤلاء الأشخاص يتظاهرون بأنهم أصحاب كرامات، لكنهم في الواقع يثيرون البلبلة والشكوك ويتاجرون بجوهر الإيمان الحقيقي.

أوضح الديهي "إن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى وسطاء - سواء كانوا ذوي كرامات مزعومة أم لا - للتواصل معه، وهذا المفهوم يعد انتهاكا مباشرا للعلاقة المباشرة والخالصة بين الخالق والمخلوق".

أشار الديهي إلى أنه بينما يؤمن بالوجود المحتمل لأفراد يتمتعون باتصال روحي وشفافية مع الله عز وجل إلا أنه يرفض تماما فكرة الكرامات، مؤكدًا أن العصر الحالي قد أغلق الباب أمام العجائب والمعجزات، وأن مفهوم الكرامات يتجاوز الحدود المقبولة للإيمان والعقل.