برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يعلن إطلاق مبادرة "نوارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أطلق برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والذي تنفذه بايثفايندر إنترناشونال بالتعاون مع مجموعة وادي بإطلاق مبادرة "نوارة".

ويسعي البرنامج مع مجموعة وادى إلى تعزيز سلسلة القيمة لشركة أعلاف الوادي وهي إحدى شركات مجموعة وادي بهدف زيادة مشاركة النساء وتحسين الأداء والإنتاجية في هذا القطاع.

تسعى مبادرة "نوارة" إلى تمكين النساء في المجتمعات الريفية من خلال توفير فرص لهن للترويج وبيع منتجات أعلاف الوادي محليًا تدعم هذه المبادرة النساء اقتصاديًا وتخلق فرصًا جديدة لمصادر الدخل في مجتمعاتهن.

على مدار الاثنى عشر شهرًا القادمة من المتوقع أن تدفع المبادرة بنمو ملحوظ في مبيعات اعلاف الوادي من خلال توسيع قنوات المبيعات وتنويع طرق التوزيع ويعتمد هذا النمو بشكل أساسي على زيادة مشاركة النساء بدعم وتدريب فني في البحيرة يهدف البرنامج إلى إنشاء نموذج مستدام للتنمية المجتمعية يزود النساء بالقدرات اللازمة ليصبحن موزعات رئيسيات لمنتجات اعلاف الوادي.

يأتي إطلاق مبادرة "نوارة" بعد تحليل شامل لسلسلة القيمة قام به برنامج تمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة وقد حدد هذا التحليل الإستراتيجي داخل مجموعة وادي فرص دمج السيدات في سلاسل الإمداد ووجه بتصميم مبادرة "نوارة" محددا الأهداف التي سبق ذكرها بما في ذلك خطة الاستدامة المتكاملة للمبادرة "يسعدنا أن نساهم في تحسين سبل عيش النساء من خلال هذه المبادرة الخاصة بالمسؤولية الإجتماعية للشركات ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأن تمكين المرأة أمر أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز التنمية المستدامة"، خليل نصرالله نائب الرئيس لامتياز الأعمال مجموعة وادي.

وقالت دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة "نحن متحمسون لمبادرةم نوارة حيث سيضمن ذلك تزويد مجموعة وادي بالأدوات والدورات التدريبية والموارد اللازمة لتمكين المستفيدين من نوارة والإستفادة من نوارة كنموذج مستدام."

نبذة عن برنامج التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة يهدف برنامج التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة إلى تحسين بيئة العمل في شركات القطاع الخاص وتوسيع الشمول المالي للمرأة وزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية وابتكار حلول قائمة على السوق لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز آليات الوقاية والاستجابة للعنف ضد المرأة من خلال تنفيذ مبادرات تعزز بيئات آمنة وممكنة وعادلة اقتصاديًا للمرأة.