"مدبولي" يكشف أسباب عدم العودة إلى تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء مجددًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تخفيف أحمال الكهرباء لن يعود مجددًا بسبب وجود حجم معين نحتاجه من الطاقات التقليدية وهي الغاز والمازوت.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: كنا نعتمد في جزء منه على الإنتاج المحلي، ونتيجة للتأخير على المستثمر الأجنبي اضطررنا إلى استيراده، وعند عودة المستثمر الأجنبي للعمل والإنتاج مجددًا بكميات كبيرة ستعود الكميات كما هي وتقلل فاتورة الاستيراد.

وأضاف "مدبولي"، أن مصر تتوسع وكل سنة يرتفع أعداد السكان بها، وكل عام يرتفع حجم طلب الكهرباء، وهذا لا يقلق، لأن زيادة حجم الكهرباء يعني أن البلد تنمو، حيث أصبحت هناك الكثير من المصانع الجديدة، والمناطق الصناعية التي تطلب كميات من الطاقة خلفها آلالاف فرص العمل.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن المستقبل كله للعالم هي الطاقة الجديدة والمتجددة سواء طاقة رياح أو طاقة شمسية أو طاقة نووية.

وتابع رئيس الحكومة: نعمل على أن يكون عام 2030 نصيب الطاقة الجديدة والمتجددة 42% من نصيب الطاقة المولدة في مصر.