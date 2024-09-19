60 جنيهًا مكافأة يومية.. "القاهرة الأزهرية" تعلن حاجتها لعاملات خدمات معاونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت منطقة القاهرة الأزهرية، حاجتها لعدد لعاملات "سيدات فقط"، على مستوى الإدارات التعليمية التابعة لها (للعمل بعقد مكافأة يومية قدرها 60 جنيها).

وأوضحت أن العمل متاح بالإدارات التالية:

- إدارة شمال التعليمية: معهد إسكو، معهد شبرا الخيمة، معهد الإمام عبد الحليم محمود.

- إدارة القطامية التعليمية: معهد الشروق النموذجي بمدينة الشروق.

- إدارة المعادي التعليمية: معهد فتيات المعادي.

- إدارة شرق التعليمية: معهد سبيكو النموذجي، معهد العبور لغات، معهد علي بن أبي طالب.

- إدارة جنوب التعليمية: معهد فتيات العباسية.

- إدارة غرب التعليمية: معهد الفاروق عمر.

وأكدت أنه على من ترغب في التقدم لشغل هذه الأماكن أن تتوافر فيها الشروط التالية:

- أن تكون حسنة المظهر وحسنة السير والسلوك.

- ألا يزيد السن على 50 عامًا.

- أن تكون خالية من الأمراض.

- أن يكون محل الإقامة كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي دون تغيير.

- أن تمتلك بطاقة رقم قومي سارية.

وأشارت إلى أن المقابلة تجرى بديوان عام منطقة القاهرة الأزهرية بمدينة نصر، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك يوم الاثنين الموافق 22/9/2024م.