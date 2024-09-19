"عربية النواب" تطالب بإزالة العراقيل أمام دخول المساعدات لقطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على أهمية وقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، والذي طال لبنان بعد تعرضها لهجوم سيبراني تسبب في إصابة المئات في لحظة واحدة، محملا المجتمع الدولي المسئولية عن تمادي دولة الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة التصعيد في المنطقة الأمر الذي يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وقال "محسب"، إن مصر تولي اهتماما كبيرا بأمن لبنان واستقراره وسيادته، ولن تقبل بأي محاولات للمساس بهذه السيادة، داعيا المجتمع الدولي وخاصة القوى الفاعلة إقليميًا ودوليًا لتضافر الجهود من أجل إنهاء هذا التصعيد والعمل على وقف الحرب على قطاع غزة التي ستكون البداية لاستعادة السلم والأمن الإقليميين، وهو الأمر الذي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التأكيد عليه خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وشدد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على ضرورة بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتيسير إنفاذ المساعدات الإنسانية، مطالبا بإزالة العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين.

وأكد النائب أيمن محسب، أن ما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة يؤكد أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فهو المسار الأمثل لتحقيق السلام والأمن المستدامين، فضلا عن تجنيب الشرق الأوسط المزيد من الصراعات العسكرية التي ساهمت في عرقلة جهود التنمية على مدار عقود طويلة.