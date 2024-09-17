مفاجأة صادمة| وزير السياحة: استهداف 30 مليون سائح بُني على افتراضات خاطئة.. وهذه رؤيتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن محاولة استقدام ٣٠ مليون سائح لمصر، هي مجرد تنبؤ، وحتى يكون التنبؤ صحيحاً، يجب أن يكون مبنيًّا على افتراضات، وهذه الافتراضات يجب أن يوضع بها عامل الحروب والطوارئ، وهذا لم يحدث، وبالتالي ظل استقدام الـ٣٠ مليونًا حلمًا منذ سنوات دون تغيير، ودون أن يحدث، وهذا أمر غير صحيح.

وأضاف فتحي: سنغير طريقة عملنا في الفترة الحالية، بأن يكون التنبؤ مبنيًّا على متغيرات، وسوف نعلن كل ٦ أشهر هدفنا بناء على المتغيرات الجديدة، ومن هنا لن نكون متمسكين بحلم الـ٣٠ مليون سائح؛ لأنه سوف يتغير بتغيُّر الافتراضات والتغيرات.

وأكمل الوزير: لدينا تنوع سياحي غير مسبوق في العالم، وعملنا لكل منتج سياحي من المنتجات التي لدينا مدير مشروع؛ بحيث يكون مسؤولًا عن تطوير الملف بالكامل ووضع رؤية تسويقية لها، وإزالة المعوقات أمام تطوير الملف، وهذه تسمى الرؤية التي نعمل عليها لمدة سنوات طويلة.

وتابع فتحي: إدارة الأنماط السياحية تُدار بنمط المشروعات، والسياحة قائمة على القطاع الخاص، ودور وزارة السياحة وضع رؤية عامة وإزالة المعوقات؛ لكن الدور الأبرز يقع على شركات السياحة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم الثلاثاء، بالمتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.