وزير الزراعة يبحث مع سفير بريطانيا تعزيز التعاون في البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، مع سفير بريطانيا لدى مصر جاريث بايلي، والوفد المرافق له، تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة وخصوبة التربة والأمن الغذائي المستدام.

وطرح وزير الزراعة - خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء - بعض الموضوعات التي يمكن أن تكون مجالا للتعاون بين البلدين..متطلعا إلى الارتقاء بالتعاون الزراعي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وبريطانيا.

وأشار فاروق إلى بعض التحديات التي تواجه قطاع الزراعة وتحتاج إلى الخبرة البريطانية، منها التفتت الحيازي، وتطوير التعاونيات، وخصوبة التربة، وندرة المياه.

ولفت الوزير إلى جهود الدولة المصرية في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر، والتي أنفقت عليها الحكومة أموالا طائلة من أجل إعادة استخدام المياه اللازمة للتوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية، لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وتناول اللقاء زيادة حصص مصر التصديرية إلى بريطانيا، خاصة من الفراولة والبرتقال والعنب، مع إزالة كافة العقبات أمام انسياب حركة تبادل السلع الزراعية بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون في مجال الإرشاد الزراعي الرقمي وتحليل مخاطر الآفات التي تهدد المحاصيل الزراعية.

من جهته، أكد السفير البريطاني استعداد بلاده للتعاون مع مصر في الأفكار والموضوعات المهمة التي طرحها وزير الزراعة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للجانب المصري في مجال تحليل مخاطر الآفات.

وأشار إلى مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين البلدين في مجال الأمن الغذائي المستدام، والتي تتضمن التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة، خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، لتحفيزهم على تطبيق التجمعات الزراعية والتغلب على مشكلة التفتت الحيازي.

وأعرب بايلي عن تطلعه إلى سرعة الانتهاء من إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم حول دعم الأمن الغذائي المستدام المتعلق بزيادة إنتاجيه محصول القمح.. لافتا إلى اهتمام حكومة بلاده بتعزيز الشراكة الخضراء مع مصر والتركيز على القطاع الزراعي.