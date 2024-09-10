انتهاء التحقيقات مع سعد الصغير في واقعة اتهامه بحيازة مواد مخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

انتهت جهات التحقيق المختصة من التحقيق مع المطرب الشعبي سعد الصغير، في واقعة ضبطه من قبل سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، وبحوزته تسع عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بها مخدر الماريجوانا.

وأمرت جهات التحقيق المختصة، باستدعاء الضابط المعني بضبط المطرب سعد الصغير.

وألقت سلطات مطار القاهرة الدولي، القبض على المطرب سعد الصغير أثناء عودته من أمريكا بحوزته مواد مخدرة.

وكان سعد الصغير في أمريكا لإحياء إحدى الحفلات، وتم ضبطه في المطار أثناء تفتيشه وعثر بحوزته على مواد مخدرة مدرجة في جداول المخدرات.

وأقر المتهم بأن المضبوطات بقصد التعاطي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وكانت المضبوطات عبارة عن سجاير إلكترونية وفيب بزيت الماريجوانا.