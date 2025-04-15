سعر عملة البيتكوين يواصل زخمه الإيجابي ويقترب من حاجز 86,000 دولار

شهد سعر البيتكوين ارتفاع يومي بنسبة 1.2%، ليواصل صعوده واقترابه من مستوى 86,000 دولار.

وعلى الرغم من تسجيل تراجع طفيف يوم أمس، إلا أن الاتجاه الصاعد لا يزال مهيمنا على السوق.

جاء هذا الأداء بعد فترة من التقلبات الحادة خلال الأسبوع الماضي، حين تراجع سعر البيتكوين إلى ما دون 75,000 دولار لأول مرة منذ نوفمبر، متأثرا بتصاعد التوترات التجارية المرتبطة بالسياسات الاقتصادية الأمريكية.

ومع ذلك، ساهم تعليق الرسوم الجمركية على معظم الدول (باستثناء الصين)، إلى جانب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر مارس بأداء أفضل من المتوقع، في تهدئة السوق وتعزيز شهية المستثمرين.

نتيجة لذلك، سجل سعر البيتكوين قفزات متتالية، بداية من تجاوزها مستوى 83,000 دولار، ثم إلى 84,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصولا إلى 86,000 دولار يوم الإثنين، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع الماضي.

وبرغم عودة سعر العودة إلى 83,000 دولار يوم أمس، إلا أنها سرعان ما ارتدت لتتداول حاليا بالقرب من 86,000 دولار مجددا.

أداء العملات الرقمية البديلة:

تباين أداء العملات الرقمية البديلة خلال اليوم، حيث سجلت معظمها تراجعات طفيفة، بقيادة SUI وDOGE اللتين خسرتا ما بين 3% إلى 4%.

كما شهدت SOL وTRX وAVAX وSHIB أيضا انخفاضات محدودة.

في المقابل، تمكنت ETH وXRP وADA من تحقيق مكاسب هامشية، بينما برزت TON بارتفاع قوي تجاوز 4%، مقتربة من حاجز 3 دولار.

أما عملة OM، فلا تزال تعاني من تبعات التراجع الحاد الذي سجلته أمس، ولم تظهر مؤشرات واضحة على التعافي حتى الآن.

وسجلت HYPE أداء إيجابيا مع ارتفاع بنسبة 3%، لتتداول حاليا فوق مستوى 16%.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 25 مليار دولار خلال اليوم الماضي، لتصل إلى 2.8 تريليون دولار وفقا لبيانات منصة CG.

وتبلغ هيمنة بيتكوين على السوق حاليا تقريبا 61% حسب ذات المصدر.

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