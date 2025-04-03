تراجع سعر البيتكوين وتصفية بالجملة في سوق الكريبتو نتيجة رسوم “ترامب” الجمركية

تراجع سوق الكريبتو بنسبة 3% تقريبا حيث انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للسوق إلى ما دون 2.77 تريليون دولار.

التراجع الأخير قادته عملة البيتكوين التي انخفضت لمستوى 82 ألف دولار ثم الاستقرار عند مستوى 83 ألف دولار مع العلم أنها كانت تتداول فوق مستوى 87 ألف دولار قبل ساعات فقط من إعلان ما أسماه الرئيس الأمريكي بـ “يوم التحرير”.

يوم التحرير حسب “ترامب” هو تحرير أمريكا اقتصاديا وذلك بفرض ضرائب على 185 دولة دفعة واحدة وهو ما يعد رقم تاريخي وأمر لم يسبق أن حدث.

هذا القرار الجدلي احتل بنود القنوات الاخبارية وشغل بال المحللين الاقتصاديين الذين يرون فيه أنه تسونامي اقتصادي قد يعصف بالاقتصاد ليس فقط الاقتصاد الأمريكي بل الاقتصاد العالمي.

كرد فعل سريع على هذا القرير فقدت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 ما قيمته 2 تريليون دولار من قيمتها في ظرف 15 دقيقة من صدور القرار.

استجاب سوق الكريبتو أيضا وتراجع بشكل ملحوظ منذ صدور القرار حيث انخفض سعر البيتكوين سريعا لمستويات 83 ألف دولار.

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