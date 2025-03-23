استقرار سعر البيتكوين عند مستوى 84 ألف دولار والمؤشرات توحي بتصحيح محتمل!

تستمر عملة البيتكوين في التداول عند مستوى 84 ألف دولار وذلك منذ الأسبوع الماضي دون تقلبات كبيرة، في تناقض واضح مع الحركات الحادة التي شهدها السوق في وقت سابق.

ومع ذلك، فإن استقرارها الحالي قد يكون مجرد هدوء يسبق موجة جديدة من التقلبات القادمة.

نشاط الحيتان:

تلعب الحيتان دور محوري في سوق العملات الرقمية المشفرة، حيث تمتلك حصص كبيرة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات قوية عند الشراء أو البيع بكميات كبيرة.

وفقا لبيانات “CryptoQuant”، فقد ارتفعت نسبة التدفقات من حيتان البيتكوين إلى منصات التداول إلى مستويات غير مسبوقة منذ العام الماضي، مما يشير إلى احتمال إعادة توزيع الأصول من قبل كبار المستثمرين، وهو مؤشر على ضغوط بيع وشيكة.

فيما أشارت منصة “Glassnode” إلى أن المستثمرين قصيري الأجل (STH) يحتفظون حاليا بممتلكات تبلغ 7 مليار دولار في وضع الخسارة، في أكبر خسارة مستدامة خلال هذه الدورة الصعودية.

ورغم أن المرحلة الحالية لا تزال ضمن نطاق السوق الصاعد، إلا أنها قد تؤدي إلى مزيد من التراجع إذا قرر هؤلاء المستثمرون تصفية أصولهم، خاصة مع استمرار الأسعار في نطاق التجميع.

السؤال المطروح حاليا:

هل نشهد تصحيح قادم في سعر البيتكوين أم أن السوق سيحافظ على زخمه الصعودي؟

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