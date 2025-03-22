رجل يواجه السجن 10 سنوات لطعنه رئيس تنفيذي لشركة كريبتو داخل أروقة المحكمة!

رجل يواجه السجن 10 سنوات لطعنه رئيس تنفيذي لشركة كريبتو داخل المحكمة!

يواجه السيد “كانغ” عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بعد طعنه “لي هيونغ سو”، الرئيس التنفيذي لشركة “هارو إنفست” المختصة في العملات الرقمية، خلال محاكمته في 28 أغسطس 2024 بتهمة الاحتيال على 16,000 مستثمر بحوالي 826 مليون دولار.

وقع الهجوم داخل قاعة المحكمة في محكمة سيول الجزئية الجنوبية، حيث أفادت التقارير أن “كانغ”، الذي خسر 100 بيتكوين، هاجم الضحية بطعنات في الرقبة بدافع الغضب.

خلال جلسة الاستماع في 19 مارس، أكد الادعاء أن الجريمة نُفذت بأسلوب “شرير”، مطالبا بعقوبة السجن 10 سنوات.

بينما أقرّ الدفاع بأن موكله طعن الضحية، إلا أنه جادل بعدم وجود نية للقتل، مطالبا بتصنيف الجريمة كاعتداء خاص وليس شروعا في القتل.

ورغم أن “لي هيونغ سو” طلب التخفيف عن “كانغ”، أكّد تقرير المستشفى الوطني للطب الشرعي أن الجاني لم يكن يعاني من اضطراب عقلي وقت الاعتداء.

ومن المقرر النطق بالحكم في 4 أبريل.

في حادث منفصل بكوريا الجنوبية هذا الشهر، لقي رجل صيني مصرعه بعد تعرضه للطعن وسرقة 85 مليون وون خلال صفقة بيع وشراء عملات مشفرة فاشلة في فندق فاخر.

اقرأ أيضا:

كوريا الجنوبية تدرس فرض عقوبات على منصات تداول العملات المشفرة غير الملتزمة بالقوانين المحلية

كوين بيس تسعى للاستحواذ على منصة Deribit لتعزيز حضورها في سوق المشتقات

