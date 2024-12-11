إيطاليا تتراجع عن خطط زيادة ضريبة تداول العملات المشفرة إلى 42٪

قررت الحكومة الإيطالية التراجع عن خطتها لرفع معدل ضريبة مكاسب رأس المال على العملات المشفرة من 26٪ إلى 42٪، بعد مواجهة ضغوط كبيرة من الصناعة واعتراضات داخلية في الائتلاف الحاكم.

وتهدف الخطة الجديدة إلى تعديل الاقتراح لتحديد الضريبة عند 28٪ أو الإبقاء على المعدل الحالي البالغ 26٪.

الجدل حول رفع الضريبة:

وفقا للمشرعين، فإن الزيادة الكبيرة المقترحة قد تدفع أنشطة العملات المشفرة إلى السوق السوداء، مما يضر بالاقتصاد والمستثمرين.

بدلا من ذلك، هناك توجه لتطبيق ضريبة تصاعدية وزيادة عتبات الإعفاء لدعم المستثمرين الأصغر وتحفيز البيئة الاستثمارية.

الإجراءات المقترحة تأتي ضمن خطة ميزانية 2025 التي تحتاج موافقة البرلمان بحلول نهاية ديسمبر.

في الوقت نفسه، تسعى دول أخرى، مثل روسيا وجمهورية التشيك، إلى تطوير نظم ضريبية أكثر مرونة للعملات المشفرة، بما في ذلك معدلات ضريبية منخفضة وإعفاءات للأصول الرقمية المشفرة المحتفظ بها لفترات طويلة.

تظل إيطاليا ملتزمة بموازنة الحاجة إلى إيرادات ضريبية مع ضمان بيئة مواتية للاستثمارات الرقمية.

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