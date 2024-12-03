تحرك العملات الرقمية البديلة بعد استقرار سعر البيتكوين بالقرب من مستوى 95 ألف دولار

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شهدت عملة البيتكوين تقلبات ملحوظة، حيث تراجعت من 97,500 دولار إلى 95,000 دولار بعد تصحيح سريع، واستقرت بالقرب من هذا المستوى رغم المحاولات المتكررة للتعافي.
هذا الانخفاض أبقى القيمة السوقية للبيتكوين دون 1.9 تريليون دولار، مع تراجع هيمنتها إلى 52% مقارنة بـ 60% قبل أسابيع.
هذا التراجع في هيمنة البيتكوين سمح للعملات الرقمية البديلة بالتحرك حيث برزت عدة عملات رقمية بديلة بأداء قوي.
ارتفعت XRP بنسبة 25% لتقترب من 3 دولار قبل أن تتراجع إلى 2.6 دولار، محتفظة بقيمة سوقية بلغت 150 مليار دولار، مما جعلها ثالث أكبر عملة مشفرة.
كما سجلت ADA مكاسب بنسبة 17%، وLINK بنسبة 27%، وHBAR بزيادة ملحوظة بلغت 42%.
ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بمقدار 70 مليار دولار، مدفوعة بأداء هذه العملات.
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