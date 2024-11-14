بينانس تُعلن عن اكتتاب مشروع Usual وعملته الرقمية USUAL أعلنت بينانس عن المشروع رقم 61 على منصة الاكتتابات “Binance Launchpool”، وهو مشروع Usual وعملته الرقمية (USUAL)، وفكرة المشروع بشكل بسيط ومختصر عبارة عن مُصدر عملة رقمية مستقرة لامركزية. تفاصيل الاكتتاب: بدء الاكتتاب: 15 نوفمبر 2024، الساعة 03:00 بتوقيت السعودية (KSA).

15 نوفمبر 2024، الساعة 03:00 بتوقيت السعودية (KSA). الإدراج: 19 نوفمبر 2024، الساعة 13:00 بتوقيت السعودية (KSA).

19 نوفمبر 2024، الساعة 13:00 بتوقيت السعودية (KSA). زوج التداول المتاح: USUAL/USDT. يرجى ملاحظة أن أي ادعاءات ببيع العملة الرقمية قبل الجدول الزمني المحدد تُعد إعلان كاذب، لذا يُنصح بإجراء البحوث اللازمة لضمان سلامتك. معلومات حول العملة الرقمية USUAL: اسم العملة الرقمية: Usual (USUAL).

Usual (USUAL). إجمالي العرض والحد الأقصى: 4,000,000,000 USUAL.

4,000,000,000 USUAL. مكافآت التحصيص: 300,000,000 USUAL (7.5% من إجمالي العرض).

300,000,000 USUAL (7.5% من إجمالي العرض). العرض الأولي المتداول: 494,600,000 USUAL (12.37% من إجمالي العرض).

494,600,000 USUAL (12.37% من إجمالي العرض). تفاصيل العقد الذكي: شبكة الايثيريوم (0x430a2712cEFaaC8cb66E9cb29fF267CFcfA38a42). مجموعات التحصيص: قفل وتحصيص BNB: المكافآت: 255,000,000 عملة (85%).

الحد الأقصى الثابت لكل ساعة لكل مستخدم: 265,625 USUAL. قفل وتحصيص FDUSD: المكافآت: 45,000,000 عملة (15%).

الحد الأقصى الثابت لكل ساعة لكل مستخدم: 46,875 USUAL. فترة التحصيص: من 15 نوفمبر 2024 (03:00 بتوقيت السعودية) إلى 19 نوفمبر 2024 (02:59 بتوقيت السعودية). مكافآت USUAL اليومية: إجمالي المكافآت اليومية: 75,000,000 USUAL.

75,000,000 USUAL. مكافآت BNB اليومية: 63,750,000 USUAL.

63,750,000 USUAL. مكافآت FDUSD اليومية: 11,250,000 USUAL. حول إدراج Pre-Market: سيتم فتح التداول لزوج USUAL/USDT في مرحلة Pre-Market يوم 19 نوفمبر 2024 الساعة 13:00 بتوقيت السعودية. اقرأ أيضا: هل اكتفى سعر البيتكوين بقمة 93 ألف دولار أم مازال سيواصل رحلته نحو 100 ألف دولار؟ بعد تجاوز البيتكوين حاجز 80 ألف دولار: ماذا بعد؟



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