عودة Bitget إلى سوق المملكة المتحدة بعد الحصول على الموافقة التنظيمية

أعلنت منصة Bitget، وهي واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة عالميا، عودتها إلى سوق المملكة المتحدة بعد انقطاع استمر ستة أشهر بسبب التغييرات التنظيمية.

يأتي هذا التوسع في إطار التزام المنصة بالامتثال لنظام العروض الترويجية المالية (FPR) الذي أقرته هيئة السلوك المالي (FCA).

كانت Bitget قد علّقت تسجيل المستخدمين الجدد في مايو 2024، لكنها أوفت بوعدها بالعودة بعرض متوافق يلبي متطلبات السوق البريطانية.

يُتيح التوسع الجديد للمستخدمين في المملكة المتحدة الوصول إلى أكثر من 150 عملة مشفرة، بفضل شراكتها مع منصة Archax التي توفر خدمات التداول وحفظ العملات الرقمية.

أكدت “غراسي تشين” الرئيسة التنفيذية لـ Bitget، أن الامتثال التنظيمي يمثل ركيزة أساسية لاستراتيجية التوسع، حيث يسمح بتقديم خدمات متطورة وآمنة للمستخدمين.

وأشارت إلى أن الالتزام بالقوانين الجديدة يتطلب موارد كبيرة ولكنه يعزز الثقة في السوق.

من جانبه، أشار “هونغ نغ” رئيس الشؤون القانونية في Bitget، إلى أن الامتثال لا يُعيق الابتكار، بل يمكن أن يدعمه من خلال تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين.

يشترط النظام أن تكون العروض الترويجية من شركات الكريبتو متوافقة مع معايير واضحة وعادلة، مع ضرورة حصولها على موافقة شركات محلية معتمدة.

ويمنح النظام هيئة السلوك المالي صلاحيات واسعة تشمل حظر العروض الترويجية غير المتوافقة وفرض عقوبات جنائية على المخالفين.

Bitget في أرقام:

تأسست Bitget عام 2018، وهي تخدم الأن أكثر من 45 مليون مستخدم في 150 دولة، وتوفر ميزات مبتكرة مثل التداول بالنسخ وحلول الويب 3.

عودة Bitget إلى سوق المملكة المتحدة يعزز مكانتها كشريك رئيسي في النظام المالي الرقمي المتغير، مع الالتزام بتقديم تجربة تداول شفافة ومتطورة.

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