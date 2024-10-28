سعر البيتكوين يستعيد مستوى 68 ألف دولار وتألق واضح لعملتي DOGE وAVAX

شهد سوق الكريبتو استمرار ارتفاع سعر البيتكوين في الساعات القليلة الماضية.

حيث تجاوز سعر البيتكوين مستوى 68,000 دولار، ليسجل قمة عند 68,800 دولار قبل أن يتراجع قليلا لمستوياته الحالية.

تزامنت هذه المكاسب مع حركة إيجابية في عدة عملات بديلة مثل عملة DOGE وAVAX، اللتين سجلتا مكاسب ملحوظة.

أداء البيتكوين:

شهدت عملة البيتكوين تقلبات قوية الأسبوع الماضي، مع تدفقات كبيرة إلى صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين.

ارتفع سعر البيتكوين من 69,500 دولار في بداية الأسبوع إلى نحو 65,000 دولار، ثم استقر قرب 68,000 دولار بعد موجة من الشكوك المرتبطة بشركة التيثر.

ومع ظهور الثيران في السوق، تمكنت البيتكوين من التعافي والارتفاع إلى مستوى 68,500 دولار.

من جهة العملات الرقمية البديلة تمكنت عملة DOGE و AVAX وDOT من قيادة موجة الارتفاع بين العملات الرقمية البديلة.

حيث ارتفعت عملة DOGE بنحو 3-4٪ بعد تغريدة من “إيلون ماسك”، بينما سجلت AVAX وDOT مكاسب وصلت لنسبة 4٪.

هذا وتجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة حاجز 2.4 تريليون دولار، مسجلة 2.420 تريليون، على الرغم من بعض الخسائر في عملات مثل TRX وLEO وSUI، حيث انخفضت SUI بنحو 4٪.

تظهر هذه التحركات تفاؤل حذر في السوق، مع توقعات بمزيد من النمو في ظل ازدياد اهتمام المستثمرين بالعملات الرقمية الكبرى.

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