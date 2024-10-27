البيتكوين مقابل الدولار: هل ستتبنى مجموعة بريكس نظام الدفع البديل الذي اقترحه الرئيس “بوتين”؟

في قمة مجموعة البريكس لعام 2024 المنعقدة في روسيا، تمت مناقشة عدة مبادرات طموحة تتعلق باستخدام تقنية البلوكشين في المدفوعات الدولية، مع التركيز على تعزيز الاستقلال المالي عن الدولار.

من بين هذه المبادرات كان مشروع “BRICS Pay”، وهو نظام دفع قائم على البلوكشين يهدف إلى تسهيل المعاملات عبر الحدود باستخدام وحدة حساب خاصة بمجموعة البريكس.

تحدث الرئيس “فلاديمير بوتين” عن إمكانية استخدام العملات الرقمية كوسيلة للاستثمار في الدول النامية، وهو ما يعكس التوجه نحو الاستقلالية المالية، خاصة بالنسبة لروسيا تحت وطأة العقوبات.

البيتكوين والعملات المشفرة على جدول الأعمال:

شهدت القمة أيضا طرح فكرة استخدام البيتكوين في المعاملات الدولية، حيث تم اقتراح أن يستفيد معدنو البيتكوين الروس من بيع الأصول الرقمية للمشترين الدوليين لتجاوز القيود المالية المفروضة.

تأتي هذه الخطوة بالتعاون مع صندوق الثروة السيادية الروسي وشركة التعدين “BitRiver”، وتتركز الشراكة على تطوير البلوكشين وتأسيس مراكز بيانات في عدة دول ضمن مجموعة البريكس.

بالتزامن مع هذه المناقشات، جاء موقف البنك المركزي الأوروبي مغاير تماما، إذ أظهر تقرير حديث عداء تجاه البيتكوين، مشيرا إلى ضرورة معارضة ارتفاع قيمته.

ويرى التقرير أن البيتكوين يمثل تهديد للاستقرار المالي، ما يبرر الدعوات لتشريعات صارمة قد تسعى إلى منعه.

وفي ظل تزايد الاعتماد على تقنية البلوكشين، تظل المواقف العالمية متباينة، ففي حين تدعم مؤسسات كبرى مثل “بلاك روك” استثمارات البيتكوين، وتروج دول البريكس للبلوكشين كبديل للدولار، تقف دول مثل الصين والهند بمواقف متشددة، حيث تفرض قيود على العملات المشفرة أو تدرس بدائل مثل عملة الروبية الرقمية.

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