البيتكوين يحصل على دعم قانوني في بنسلفانيا بعد تمرير مجلس النواب لمشروع قانون الكريبتو

أصبحت ولاية بنسلفانيا الأمريكية من بين الولايات التي تسعى لتوفير إطار قانوني واضح للعملات المشفرة، حيث أقر مجلس النواب في الولاية مشروع قانون حقوق البيتكوين بأغلبية كبيرة.

يتيح هذا التشريع لسكان الولاية حقوق محددة بشأن الوصاية الذاتية على الأصول الرقمية واستخدام البيتكوين كوسيلة للدفع، كما يضع توجيهات ضريبية لتنظيم هذه المعاملات.

دعم واسع للتشريع الجديد:

حظي القانون بدعم الحزبين، حيث مرره المجلس بـ 176 صوت مقابل 26، مما يعكس إجماع عام على أهمية تنظيم الأصول الرقمية بوضوح في ظل الجدل الفيدرالي حول من ينبغي أن يتولى الإشراف عليها، سواء لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

في السنوات الأخيرة، ارتفعت ملكية العملات المشفرة في بنسلفانيا، حيث يمتلك حوالي 1.5 مليون مقيم (12% من السكان) شكلا من الأصول الرقمية، مما يعكس اتجاه وطني نحو الاستثمار في الأصول الرقمية.

علّق النائب الجمهوري “مايك كابيل”، راعي مشروع القانون، على أن التشريع يعزز الحرية المالية لسكان بنسلفانيا.

يتماشى هذا التشريع مع تحركات مماثلة في أكثر من 20 ولاية أمريكية، وتمت صياغته بدعم من مؤسسة “Satoshi Action Fund”.

ومع ارتفاع التوجه نحو العملات الرقمية في خضم المنافسة الرئاسية الأمريكية، تزداد أهمية هذه التشريعات كجزء من سياسة اقتصادية أوسع تُعنى بالمستثمرين الرقميين.

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