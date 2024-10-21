البنك المركزي الأوروبي يواصل عدائه لعملة البيتكوين

أصدر البنك المركزي الأوروبي ورقة اقتصادية بعنوان “العواقب التوزيعية لعملة البيتكوين”، والتي تعتبرها العديد من الأصوات في المجتمع الاقتصادي إعلان حرب على البيتكوين.

تضمنت الورقة انتقادات لعملة البيتكوين ووصفتها بأنها فقاعة مالية تفتقر إلى قيمة اقتصادية حقيقية.

كما ركزت الورقة على التأثير السلبي المحتمل لهذا الأصل الاستثماري على إعادة توزيع الثروة، حيث يستفيد المشترون الأوائل على حساب المشترون اللاحقون.

البنك المركزي الأوروبي ينتقد عملة البيتكوين:

الورقة التي أعدها الاقتصاديان “أولريش بيندسيل” و”يورجن شاف” تنتقد البيتكوين حتى في السيناريوهات المتفائلة التي ترتفع فيها قيمتها باستمرار.

أكدت أن البيتكوين لا يساهم في تعزيز الإنتاجية الاقتصادية، وأن ارتفاع قيمته سيؤدي إلى نقل الثروة بشكل غير عادل من غير حاملي البيتكوين إلى المشترين الأوائل.

اعتبر المحللون هذه الورقة بمثابة خطوة نحو إجراءات أكثر صرامة ضد البيتكوين في أوروبا.

في إيطاليا، تم رفع ضريبة مكاسب رأس المال على البيتكوين إلى 42٪، مما يعكس اتجاها لتشديد التنظيمات على العملات المشفرة.

يعتقد محللون مثل “تور ديميستر” أن البنك المركزي الأوروبي قد يسعى لتمرير تشريعات للتلاعب بسعر البيتكوين ودفعه نحو الانخفاض.

مستقبل البيتكوين في ظل هذه السياسات:

تثير هذه الورقة قلق مجتمع البيتكوين، حيث تشير إلى إمكانية اتخاذ تدابير قاسية قد تؤدي إلى الإضرار باستخدام البيتكوين كأصل استثماري في أوروبا.

ومع تصاعد التدابير التنظيمية، من المتوقع أن تزداد الضغوط على العملات المشفرة، في وقت يشهد ارتفاع في الضرائب المفروضة على مكاسب العملات المشفرة في الولايات المتحدة وأوروبا.

يعكس موقف البنك المركزي الأوروبي المتشدد اتجاه متزايد نحو فرض سياسات صارمة على البيتكوين والعملات المشفرة، ما قد يؤدي إلى تقييد استخدامها في الأسواق المالية الأوروبية.

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