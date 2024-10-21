إتمام صفقة استحواذ شركة “Stripe” على منصة العملات المستقرة Bridge: التفاصيل

بعد أن سبق ونشرنا حول نية “Stripe” التوسع والاستحواذ، أتمت شركة “Stripe”، العملاقة في مجال الدفع الرقمي، الاستحواذ على منصة العملات المستقرة “Bridge” في صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار، وفقا لتأكيد “مايكل أرينغتون”، المؤسس المشارك لـ “TechCrunch”.

على الرغم من عدم إصدار بيان رسمي حتى الآن، يمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية لتعزيز خدمات “Stripe” في قطاع العملات المشفرة.

تفاصيل الاستحواذ:

تم تأسيس “Bridge” في عام 2022 على يد تنفيذيين سابقين في شركة “كوين بيس”.

تختص الشركة في تسهيل إنشاء ونقل وتخزين العملات المستقرة.

وقد جاء هذا الاستحواذ بعد جولة تمويلية بقيمة 40 مليون دولار قادتها شركات رأس المال الاستثماري مثل “Sequoia” و”Ribbit” و”Index”.

يعكس هذا الاستحواذ استمرارية جهود “Stripe” في العودة إلى قطاع العملات المشفرة، بعد توقفها عن تقديم خدمات مدفوعات الكريبتو في 2018.

تزامن استحواذ “Stripe” مع تزايد الطلب على العملات المستقرة، حيث بلغت القيمة السوقية لهذه العملات 170 مليار دولار في الربع الثالث من 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 3 تريليون دولار بحلول 2030 وفقا لتقدير الرئيس التنفيذي لشركة الريبل.

هذا وانخرطت العديد من المؤسسات المالية التقليدية في هذا السوق، مثل شركة فيزا وبايبال اللتين أطلقتا مبادرات جديدة لدعم العملات المستقرة.

في 15 أكتوبر، بدأت “Stripe” قبول عملة USDC المستقرة بالشراكة مع “Paxos”، مما أتاح للتجار في أكثر من 70 دولة استخدام العملات المستقرة في عمليات الدفع.

كما قدمت “Stripe” عدة مبادرات أخرى مثل توفير مدفوعات للمبدعين عبر منصة X وإطلاق خدمة للتحويل من العملات الورقية إلى العملات المشفرة في 2022.

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