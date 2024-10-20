سعر البيتكوين يحافظ على مستوى 68 ألف دولار وعودة العملة الرقمية APE إلى قائمة أفضل 100 عملة رقمية

شهدت العملة الرقمية APE عودة ملحوظة إلى قائمة أفضل 100 عملة بديلة، فيما استمر سعر البيتكوين في الحفاظ على مستوى سعر 68 ألف دولار، رغم بعض التذبذبات الطفيفة في الساعات القليلة الماضية.

استقرار سعر البيتكوين فوق 68 ألف دولار:

خلال عطلة نهاية الأسبوع، استقر سعر البيتكوين عند مستوى 68 ألف دولار دون تسجيل تقلبات كبيرة، بعد أسبوع حافل بالتحركات السعرية.

تراجعت العملة في وقت سابق إلى أقل من 59 ألف دولار لكنها استعادت قوتها بسرعة لتصل إلى 62 ألف دولار.

مع بداية الأسبوع الجديد، ارتفع سعرها تدريجيا ليصل إلى 69 ألف دولار يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى لها منذ نهاية يوليو.

ورغم أنها لم تستطع تجاوز هذا الحاجز، إلا أنها ما زالت تحتفظ بمكاسب جيدة بلغت 8.5% منذ الأسبوع الماضي.

استقرت القيمة السوقية للبيتكوين عند 1.35 تريليون دولار، فيما بلغت هيمنتها على السوق 55.1%.

تألق ApeCoin:

أبرز أحداث الأسبوع كان صعود ApeCoin بنسبة تفوق 60% بعد إطلاق شبكتها الرئيسية، مما ساعدها على العودة إلى قائمة أفضل 100 عملة رقمية.

يتم تداول العملة حاليا عند مستوى 1.2 دولار.

أما على صعيد العملات البديلة الأخرى، فقد تميزت Dogecoin بأداء استثنائي، حيث ارتفعت بنسبة 30% خلال الأسبوع بعد تفاعل جديد من “إيلون ماسك”، لتتداول الآن فوق 0.14 دولار.

كما حققت عملات مثل:

اللايت كوين (LTC) والبيتكوين كاش (BCH) وسولانا (SOL) والايثيريوم (ETH) مكاسب تتراوح بين 7% و13%.

شهد سوق الكريبتو ارتفاع في القيمة الإجمالية للعملات المشفرة لتصل إلى 2.45 تريليون دولار، محققة مكاسب أسبوعية تقارب 150 مليار دولار.

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هل يمكن أن يصل سعر DOGE إلى 1 دولار؟

