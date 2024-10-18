هل سيستمر سوق العملات المشفرة في الارتفاع تزامنا مع انتهاء صلاحية خيارات البيتكوين اليوم؟

يشهد سوق العملات المشفرة حالة من الترقب مع اقتراب انتهاء صلاحية عقود خيارات البيتكوين بقيمة 1.26 مليار دولار اليوم الجمعة 18 أكتوبر.

هذا الحدث يأتي في سياق انتهاء صلاحيات مشابهة في الأسابيع السابقة، حيث يتسم السوق في هذه الفترة بانخفاض التقلبات، ما يقلل من التأثير المحتمل على العقود الفورية.

انتهاء صلاحية خيارات بيتكوين:

يشهد سوق الكريبتو انتهاء صلاحية نحو 18,500 عقد خيار بيتكوين، مع نسبة بيع/شراء تبلغ 0.86، مما يعكس تفوق عقود الشراء (Call) بشكل طفيف على عقود البيع (Put).

كما لا تزال الفائدة المفتوحة (Open Interest) مرتفعة عند أسعار تنفيذ تبلغ 70,000 دولار و100,000 دولار، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بتعافي الأسعار.

هذا التوجه يعزز احتمالية عودة الثقة للثيران في سوق المشتقات.

بحسب المحلل “جيمس تشيك”، فإن ارتفاع الفائدة المفتوحة لعقود بيتكوين الآجلة قد تشير إلى تزايد احتمالات التقلبات في السوق.

الرافعة المالية العالية قد تساهم في تعزيز هذه التقلبات، ولكن تزايد حجم السوق يعني أيضا أن هذه التقلبات قد تكون أقل تأثيرا بشكل عام.

بالتوازي مع انتهاء خيارات البيتكوين، هناك 137,000 خيار ايثيريوم ستنتهي صلاحيتها بقيمة اسمية تبلغ 367 مليون دولار، مع نسبة بيع/شراء تبلغ 0.62، مما يشير إلى وجود توازن بين المستثمرين المتفائلين والمتشائمين.

توقعات السوق:

على الرغم من بلوغ البيتكوين أعلى مستوى له في 10 أسابيع عند 68,159 دولار، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة قليلا إلى 2.33 تريليون دولار.

ورغم هذا الارتفاع، يظل البيتكوين محصورا في نطاق تداول دون أعلى مستوياته السابقة، مع احتمال تراجع الأسعار خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب جني الأرباح.

بالنسبة للعملات البديلة، شهدت معظمها تراجع، باستثناء Dogecoin التي ارتفعت بنسبة 6% لتصل إلى 0.132 دولار.

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