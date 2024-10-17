ارتفاع الفائدة المفتوحة في سوق الكريبتو: إليكم تعليق كبير المحللين في Bitget Research حولها

شهد سوق الكريبتو زيادة ملحوظة في الفائدة المفتوحة، مع ارتفاع قيمة الفائدة المفتوحة في بورصة CME من 9 مليار دولار إلى 11.76 مليار دولار خلال أسبوع واحد، أي بزيادة تقارب 3 مليار دولار.

ويرجع هذا الارتفاع إلى عاملين رئيسيين:

تدفق قوي نحو صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين:

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية تدفقات صافية بلغت 1.8 مليار دولار خلال أربعة أيام تداول، مما دفع هذه الصناديق إلى التحوط في مراكز البيتكوين عبر عقود CME.

ونظرا لضعف السيولة في المراكز القصيرة، ارتفعت الفائدة المفتوحة بشكل كبير، حيث سجلت CME زيادة بنحو 3 مليار دولار في أسبوع واحد. التغيرات في الوضع الانتخابي الأمريكي:

تشير بيانات السوق إلى ارتفاع احتمالية فوز “دونالد ترامب” في الانتخابات الأمريكية إلى 60٪.

وكونه داعما للبيتكوين، فإن فوزه المحتمل قد يعيد تأثير “تداول ترامب”، مما يدفع المستثمرين المؤسسات إلى البحث عن أرباح من خلال تداول عقود البيتكوين الآجلة.

بالرغم من هذه التحركات، تظل السيولة في سوق العملات المشفرة مقومة بأقل من قيمتها، ولا يظهر المتداولون استعداد كبير لزيادة الرافعة المالية أو توفير السيولة.

حاليا، من المهم مراقبة تدفقات صناديق بيتكوين الاستثمارية ومستوى التعافي في سوق العملات المشفرة، خاصة العملات الرقمية البديلة.

إذا تحسنت معنويات السوق، قد تتاح الفرصة للبيتكوين لتجاوز مستوياتها السابقة قبل موعد الانتخابات الأمريكية.

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