هل سيواصل سعر البيتكوين مسيرته الصعودية أم سيتراجع ويصحح لمستويات دنيا؟

كان سعر البيتكوين مع موعد مهم يوم أمس حيث اخترق مستوى 67 ألف دولار ووصل لغاية 68 ألف دولار قبل أن يتراجع ويتداول عند مستوى 67 ألف دولار.

اختراق مستوى 67 ألف دولار يشير إلى احتمالية حدوث تغيير في الزخم.

مع اكتساب سعر البيتكوين قوة واضحة، يوجه المتداولون أنظارهم الآن إلى المستويات السعرية الرئيسية القادمة.

المستوى النفسي 70,000 دولار:

يمثل مستوى 70,000 دولار المستوى الأول المهم للمتابعة.

في السابق، كانت هذه النقطة تشهد تدخل من البائعين وتعمل كمقاومة قوية.

ومع الزخم الحالي، فإن اختراق هذا المستوى قد يؤدي إلى تحرك تصاعدي سريع يرفع سعر البيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة.

ينبغي على المتداولين متابعة حجم التداول عند هذا المستوى، حيث سيحدد ما إذا كان الارتفاع سيتوقف أو سيستمر.

بينما وعلى الجانب الآخر، يعمل مستوى 63,000 دولار كدعم قوي، حيث يمكن أن يوفر الحماية في حالة حدوث تراجع بعد الارتفاع الأخير.

العودة إلى هذا المستوى قد تكون صحية للسوق، مما يمنح البيتكوين فرصة للتهدئة قبل محاولة تحقيق مكاسب جديدة.

الحفاظ على هذا الدعم يُعتبر إشارة قوية لاستمرار قوة المشترين.

في حال تجاوز سعر البيتكوين حاجز 70,000 دولار مع زخم قوي، فإن الهدف التالي قد يكون 75,000 دولار.

عند هذا المستوى، قد يحاول بعض البائعين تحقيق الأرباح، ولكن في حال استمرار ضغط الشراء بقوة، يمكن أن يتحقق هذا الهدف على المدى القصير.

بشكل عام، تبدو عملة البيتكوين في وضع جيد بعد فترة من الاستقرار، ويجب على المستثمرين متابعة هذه المستويات عن كثب لتحديد الاتجاه المستقبلي المحتمل لسعر البيتكوين.

اقرأ أيضا:

حدث 3.0 Socials بالرياض: حدث جمع المختصين والمهتمين في البلوكشين وألعاب الويب 3!

التقدم بأول طلب الموافقة على صندوق تداول عملة اللايت كوين LTC: التفاصيل

