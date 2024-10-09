شركة أخرى تتقدم لهيئة SEC بطلب الموافقة على صندوق ETF الريبل!

يوم أمس 8 أكتوبر، قدمت شركة “Canary Capital” طلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإطلاق صندوق متداول بالبورصة (ETF) مرتبط بعملة الريبل XRP.

يُعد هذا ثاني طلب لصندوق الريبل XRP خلال أسبوعين، وذلك بعد طلب مماثل من شركة “Bitwise” في 30 سبتمبر.

يهدف المنتج الجديد إلى تتبع سعر XRP باستخدام مؤشر Chicago Mercantile Exchange (CME).

ورغم أن هذا المصدر غير معروف سابقا، إلا أن المحللين يتوقعون موافقة محتملة على الصندوق، لكن الموافقة مشروطة بتغييرات في إدارة SEC.

يرى “نايت غرايسي”، محلل صناديق ETF، أن الموافقة على صناديق XRP ETF مسألة وقت فقط، مشيرا إلى أن التغيير في إدارة هيئة SEC قد يعجل العملية.

يُعتقد أن المرشح “دان غالاغر”، الرئيس التنفيذي لشركة “Robinhood”، قد يتولى رئاسة هيئة SEC في حال فوز “دونالد ترامب” بالانتخابات الرئاسية القادمة.

يعتبر “غالاغر” أكثر انفتاحا على منتجات الكريبتو مقارنة بالرئيس الحالي “غاري جينسلر”.

من جانبه، أعرب متحدث باسم “Canary Finance” عن تفاؤله بالبيئة التنظيمية المتقدمة والطلب المتزايد من المستثمرين على حلول العملات المشفرة، وخاصة XRP، خارج نطاق البيتكوين والايثيريوم.

في السياق ذاته، أعلنت “Grayscale” في سبتمبر عن صندوق XRP يتتبع سعر العملة، مما يمهد الطريق لتحويله إلى XRP ETF مشابه لصناديق BTC وETH التي تديرها.

بالنسبة لسعر XRP، فلم يشهد رد فعل كبير على الأخبار، حيث استقر عند 0.532 دولار.

مع ذلك، تراجعت العملة بنسبة 11٪ خلال الأسبوع الماضي، وهي الآن منخفضة بنسبة 84٪ عن أعلى مستوى تاريخي لها في يناير.

يُتوقع أن يكون الفوز القانوني لشركة الريبل ضد هيئة SEC هو المحفز الرئيسي لارتفاع سعر XRP في المستقبل.

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