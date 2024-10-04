محكمة أمريكية تعيد فتح قضية سرقة عملات مشفرة بقيمة 24 مليون دولار ضد شركة AT&T: التفاصيل

أعادت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة فتح قضية ضد شركة AT&T المتعلقة بسرقة عملات مشفرة بقيمة 24 مليون دولار في عام 2018.

تم توجيه اتهامات للشركة بعد تورط موظفيها في عملية مبادلة شريحة اتصالات (SIM)، مما سمح للمجرمين بالاستيلاء على معلومات أحد المستثمرين في العملات المشفرة، وسرقة أصوله.

في التفاصيل، قام “إليس بينسكي” (15 عام) ونيكولاس تروغليا (21 عام) برشوة موظف في AT&T لنقل بيانات SIM الخاصة بالضحية إلى شريحة فارغة، مما مكنهما من اختراق المصادقة الثنائية وسرقة العملات المشفرة.

لاحقا، نجح الضحية في تعقب “بينسكي” واستعاد 2 مليون دولار من العملات الرقمية المسروقة.

كما رفع دعوى قضائية ضد “تروغليا”، وحصل على تعويض قدره 75.8 مليون دولار، بالإضافة إلى حكم بالسجن 18 شهر على “تروغليا”.

في عام 2020، بعد أن بلغ “بينسكي” سن الرشد، رفع الضحية دعوى قضائية ضده مطالبا بتعويضات بقيمة 71.4 مليون دولار، وتوصل الطرفان في النهاية إلى تسوية بقيمة 22 مليون دولار.

كما وافق “بينسكي” على الشهادة في القضية ضد AT&T.

في وقت سابق، رفض قاضي في كاليفورنيا طلب الضحية بتعويضات قدرها 216 مليون دولار ضد AT&T وأبقى فقط على بعض المطالب القانونية.

حاليا، يسعى الضحية للحصول على تعويضات مخفضة قدرها 45 مليون دولار من الشركة، بعد أن فشلت المحكمة في قبول طلب التعويضات الكامل.

بالتوازي، رفع مستثمر آخر في العملات المشفرة دعوى مماثلة ضد AT&T في 2020، بعد أن فقد 1.8 مليون دولار في هجوم مماثل لمبادلة شريحة الاتصالات SIM.

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