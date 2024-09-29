ضحايا الارهاب يطالبون بحصتهم الكاملة من تسوية بينانس مع وزارة العدل؟

تقدم أربعة أفراد بدعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية، مطالبين بتخصيص جزء أكبر من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار التي فازت بها الوزارة ضد شركة بينانس لصالح “صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة” (USVSST) في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفقا للدعوى، يستند المدعون إلى قانون ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة، الصادر عام 2015، والذي ينص على أن كافة العائدات الجنائية وثلثي العائدات المدنية الناتجة عن التسويات مثل تلك المتعلقة بشركة بينانس، يجب أن تُحول إلى صندوق الضحايا.

المعركة القانونية ضد وزارة العدل:

أخبر المدعون أن وزارة العدل لم تحول سوى حوالي 900 مليون دولار إلى صندوق (USVSST) حتى الآن، مع نية تحويل 1.5 مليار دولار إضافية إلى صندوق احتياطي مخصص لضحايا الجرائم.

يرى هؤلاء المدعون أن هذا الإجراء ينتهك أحكام القانون، مما دفعهم إلى رفع الدعوى للحصول على أمر قضائي يضمن تحويل جميع العائدات المؤهلة إلى صندوق الضحايا.

على مدى التسع سنوات الماضية، دفع صندوق (USVSST) أكثر من 6 مليار دولار لضحايا الهجمات الإرهابية التي ترعاها الدولة أو لذويهم.

الدعوى القضائية التي قدمها الأربعة شملت مجموعة من الجهات المتهمة، بما في ذلك لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) والمدعي العام الأمريكي “ميريك جارلاند”.

كما ذكرت الدعوى عدة وكالات تابعة لوزارة الخزانة، مثل شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

بينانس وعلاقتها بضحايا الارهاب:

تعود الأموال التي تمت مناقشتها في الدعوى إلى تسوية تمت في نوفمبر 2023 بين بينانس والعديد من الوكالات الفيدرالية.

وقد اعترفت بينانس بارتكاب عدد من الانتهاكات، من بينها انتهاك العقوبات الأمريكية والفشل في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال.

إضافة إلى ذلك، اعترف “CZ”، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، بانتهاكات قانون سرية البنوك (BSA)، واستقال من منصبه ودفع غرامة مالية قدرها 50 مليون دولار.

كما صدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربعة أشهر من قبل محكمة فيدرالية في سياتل بولاية واشنطن، قضى معظمها في مؤسسة إصلاحية في لومبوك، كاليفورنيا، ومن المتوقع أن يُطلق سراحه في 27 سبتمبر، قبل عطلة نهاية الأسبوع.

تعود التهم الموجهة ضد بينانس و”CZ” إلى تحقيقات وزارة العدل، التي كشفت عن أن منصة التداول سمحت لمواطنين روس باستخدام خدماتها، في انتهاك للعقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا بسبب النزاع المستمر مع أوكرانيا.

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