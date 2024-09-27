رئيس بينانس السابق "CZ" سيُطلق سراحه قبل الموعد المحدد

“تشانغ بينغ تشاو” أو ما يختصر إسمه بالحرفين (CZ)، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر، تقرر أخيرا خروجه من السجن قبل الموعد الرسمي المحدد في 29 سبتمبر.

قضى “CZ” أربعة أشهر في السجن بسبب انتهاك قانون سرية البنوك الأمريكي المتعلق بمكافحة غسيل الأموال.

أمضى النصف الأول من العقوبة في سجن ذي أمن منخفض في كاليفورنيا، ثم نُقل إلى منزل في “لونج بيتش”.

رغم أنه لم يعد يدير بينانس، إلا أن “CZ” لا يزال أكبر مساهم فيها.

بعد الإفراج عنه، قد يركز على مشروعه الخيري “Giggle Academy” الذي يهدف لتعليم الأطفال المحرومين.

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