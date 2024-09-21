شركة Crypto.com تحصل على ترخيص جديد من مصرف البحرين المركزي

حصلت شركة Crypto.com على ترخيص مزود خدمة الدفع من مصرف البحرين المركزي، مما يمهد الطريق لتوسيع خدماتها في المنطقة.

منحت هذه الموافقة لشركتها التابعة “FORIS GFS BH B.S.C. CLOSED” والمسجلة في البحرين.

يُعد هذا الإنجاز خطوة تنظيمية مهمة للشركة ضمن استراتيجيتها الإقليمية.

شركة Crypto.com توسع خدماتها وتطلق بطاقات الدفع:

يتيح ترخيص مزود خدمة الدفع لشركة Crypto.com تقديم حلول مالية تعتمد على الأموال الإلكترونية والعملات الورقية في البحرين.

كما تخطط الشركة لإطلاق بطاقات الدفع المسبق كجزء من توسعها، مما يعزز من وجودها في السوق الخليجية.

جدير بالذكر أن البحرين تعتبر مركز رائد لتنظيم الأصول الرقمية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وكانت من أوائل الدول التي أصدرت تراخيص للأصول المشفرة.

يلعب مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين دور محوري في دعم الاستثمارات الرقمية من خلال تقديم خدمات استشارية استراتيجية للشركات العاملة في هذا المجال.

وفي تعليق على هذا الإنجاز، صرحت “نور بنت علي الخليف”، وزيرة التنمية المستدامة والرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية:

بفضل حضورها الدولي القوي وسمعتها في الامتثال التنظيمي، يسعدنا أن تختار Crypto.com البحرين كوجهة استثمارية، مما يسهم في تعزيز رؤية المملكة لتطوير اقتصاد رقمي مرن يحتفي بالابتكار والتقدم.

يأتي هذا الترخيص في إطار سعي Crypto.com لتعزيز نظامها البيئي عالميا، حيث تتجاوز قاعدة مستخدمي المنصة الآن 100 مليون مستخدم.

يعد هذا الترخيص إضافة إلى سلسلة الموافقات التنظيمية التي حصلت عليها الشركة مؤخرا، حيث تمكنت الشركة من الحصول على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.

في أبريل 2024، أطلقت الشركة منصة Crypto.com مخصصة للمستثمرين المؤسسات.

كما تمتلك Crypto.com تراخيص في عدد من الأسواق الكبرى، بما في ذلك سنغافورة، فرنسا، أستراليا، أيرلندا، مالطا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، كندا، وكوريا الجنوبية.

وفي تعليق حول التنظيم في البحرين، قال “إريك أنزياني”، رئيس ومدير العمليات في Crypto.com:

تسعى البحرين إلى إنشاء نظام بيئي صديق للابتكار في مجال العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، وذلك من خلال وضع لوائح متوازنة تحمي المستهلك وتعزز السوق.

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